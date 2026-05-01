Capdenac-Gare

Animation pêche féminine à Sonnac

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’AAPPMA de Capdenac-Gare organise une animation pêche féminine au plan d’eau La Remise à Sonnac.

Cette soirée conviviale propose une initiation et une découverte de la pêche au coup et à la carpe dans un cadre naturel accessible aux participantes souhaitant partager un moment autour de la pratique de la pêche de loisir.

– Accueil des participantes

– Initiation à la pêche au coup

– Découverte de la pêche à la carpe

– Animation encadrée par l’AAPPMA de Capdenac-Gare .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 52 43 94 47 aappmadecapdenac@gmail.com

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English :

The Capdenac-Gare AAPPMA is organizing a women?s fishing event at the La Remise lake in Sonnac.

L’événement Animation pêche féminine à Sonnac Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)