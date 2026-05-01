Animation pêche féminine à Sonnac Capdenac-Gare
Animation pêche féminine à Sonnac Capdenac-Gare samedi 30 mai 2026.
Capdenac-Gare
Animation pêche féminine à Sonnac
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’AAPPMA de Capdenac-Gare organise une animation pêche féminine au plan d’eau La Remise à Sonnac.
Cette soirée conviviale propose une initiation et une découverte de la pêche au coup et à la carpe dans un cadre naturel accessible aux participantes souhaitant partager un moment autour de la pratique de la pêche de loisir.
– Accueil des participantes
– Initiation à la pêche au coup
– Découverte de la pêche à la carpe
– Animation encadrée par l’AAPPMA de Capdenac-Gare .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 52 43 94 47 aappmadecapdenac@gmail.com
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English :
The Capdenac-Gare AAPPMA is organizing a women?s fishing event at the La Remise lake in Sonnac.
L’événement Animation pêche féminine à Sonnac Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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