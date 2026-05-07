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Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare

Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare

Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 12700 Capdenac-Gare

Département : Aveyron

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Capdenac-Gare

Concert de Moustik Haterz

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Moustik Haterz est un groupe grenoblois de jazz hybride s’inspirant des musiques balkaniques, orientales, afro et hip hop. Entre tradition et exploration, le quintet façonne un chemin sonore, une atmosphère polychrome, en constante évolution. Une musique collective, vibrante, traversée par l’énergie du jeu et le goût de l’aventure. Lauréat des Chantiers du festival Détours de Babel 2025.
Béryl Benveniste saxophone soprano
Esteban Virot-Galera saxophone alto
Tristan Maurin claviers
Lalie Michalon batterie
Tévy Pigeon basse
VIDEO   .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82 

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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