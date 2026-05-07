Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare
Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare vendredi 31 juillet 2026.
Capdenac-Gare
Concert de Moustik Haterz
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Moustik Haterz est un groupe grenoblois de jazz hybride s’inspirant des musiques balkaniques, orientales, afro et hip hop. Entre tradition et exploration, le quintet façonne un chemin sonore, une atmosphère polychrome, en constante évolution. Une musique collective, vibrante, traversée par l’énergie du jeu et le goût de l’aventure. Lauréat des Chantiers du festival Détours de Babel 2025.
Béryl Benveniste saxophone soprano
Esteban Virot-Galera saxophone alto
Tristan Maurin claviers
Lalie Michalon batterie
Tévy Pigeon basse
VIDEO .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Capdenac-Gare (Aveyron)
- Concert de Printemps, à l’église de Saint-julien d’Empare Capdenac-Gare 15 mai 2026
- Marché gourmand de Saint-Julien Capdenac-Gare 30 juillet 2026
- Festival les Nuits et les Jours de Querbes Capdenac-Gare 31 juillet 2026
- Concert Les Mandadors Capdenac-Gare 1 août 2026
- Fête votive St-Julien-d’Empare Capdenac-Gare 28 août 2026