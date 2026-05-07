Capdenac-Gare

Concert de Moustik Haterz

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Moustik Haterz est un groupe grenoblois de jazz hybride s’inspirant des musiques balkaniques, orientales, afro et hip hop. Entre tradition et exploration, le quintet façonne un chemin sonore, une atmosphère polychrome, en constante évolution. Une musique collective, vibrante, traversée par l’énergie du jeu et le goût de l’aventure. Lauréat des Chantiers du festival Détours de Babel 2025.

Béryl Benveniste saxophone soprano

Esteban Virot-Galera saxophone alto

Tristan Maurin claviers

Lalie Michalon batterie

Tévy Pigeon basse

VIDEO .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)