Capdenac-Gare

Concert Les Mandadors

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Duo accordéon & violon

Ils surgissent comme sortis d’un conte ancien. Mi-hommes, mi-arbres, Les Mandadors avancent lentement sur leurs échasses, accordéon et violon à la main, pour réenchanter l’espace public. De jour comme de nuit, sous leurs costumes parfois lumineux, ils invitent à une fête douce et étrange, une parenthèse où la nature semble reprendre la parole. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert Les Mandadors Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)