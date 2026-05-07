Concert Les Mandadors Capdenac-Gare
Concert Les Mandadors Capdenac-Gare samedi 1 août 2026.
Capdenac-Gare
Concert Les Mandadors
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Duo accordéon & violon
Ils surgissent comme sortis d’un conte ancien. Mi-hommes, mi-arbres, Les Mandadors avancent lentement sur leurs échasses, accordéon et violon à la main, pour réenchanter l’espace public. De jour comme de nuit, sous leurs costumes parfois lumineux, ils invitent à une fête douce et étrange, une parenthèse où la nature semble reprendre la parole. .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
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English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert Les Mandadors Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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