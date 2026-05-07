Concert Etrange.r Capdenac-Gare
Concert Etrange.r Capdenac-Gare samedi 1 août 2026.
Capdenac-Gare
Concert Etrange.r
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
par la Cie Terre plumes
Etrange.R est un duo transdisciplinaire entre danse contemporaine, musique et cirque. Ce spectacle questionne notre rapport au monde, à l’autre. Les artistes jouent avec leur langage corporel, rappelant que notre corps est la première rencontre de notre existence. Musicalités corporelles et sonores se rencontrent elles aussi pour faire surgir un récit commun né de cet échange. .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
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English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert Etrange.r Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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