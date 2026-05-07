Capdenac-Gare

Concert Elliavir

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Lauréat en 2022 du prestigieux concours national Jazz à Vienne, ElliAViR propose une nouvelle épopée onirique dans les paysages du jazz moderne. La voix de Lou Rivaille dialogue étroitement avec la trompette de Rémi Flambard dans un jeu de miroirs délicat et envoûtant. Autour d’eux, le trio dessine un écrin où jazz moderne, poésie et accents pop se rencontrent naturellement. Une musique sensible et accessible, qui invite à l’écoute et à l’abandon.

Lou Rivaille chant, composition

Rémi Flambard trompette

Maxime Mary batterie

Cyril Billot contrebasse

Christophe Waldner piano

https://www.youtube.com/watch?v=cHL36nvUW5o&t=2s .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert Elliavir Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)