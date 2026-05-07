Concert Elliavir Capdenac-Gare
Concert Elliavir Capdenac-Gare samedi 1 août 2026.
Capdenac-Gare
Concert Elliavir
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Lauréat en 2022 du prestigieux concours national Jazz à Vienne, ElliAViR propose une nouvelle épopée onirique dans les paysages du jazz moderne. La voix de Lou Rivaille dialogue étroitement avec la trompette de Rémi Flambard dans un jeu de miroirs délicat et envoûtant. Autour d’eux, le trio dessine un écrin où jazz moderne, poésie et accents pop se rencontrent naturellement. Une musique sensible et accessible, qui invite à l’écoute et à l’abandon.
Lou Rivaille chant, composition
Rémi Flambard trompette
Maxime Mary batterie
Cyril Billot contrebasse
Christophe Waldner piano
https://www.youtube.com/watch?v=cHL36nvUW5o&t=2s .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert Elliavir Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Capdenac-Gare (Aveyron)
- Marché gourmand de Saint-Julien Capdenac-Gare 30 juillet 2026
- Festival les Nuits et les Jours de Querbes Capdenac-Gare 31 juillet 2026
- Concert de Moustik Haterz Capdenac-Gare 31 juillet 2026
- Concert de Gabriel Delmas Trio Feat Gaël Horellou Capdenac-Gare 31 juillet 2026
- Concert Etrange.r Capdenac-Gare 1 août 2026