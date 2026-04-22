Capdenac-Gare

Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

L’Amicale des Écrivains Régionaux ADER organise sa 2ème fête du livre et des arts. Cet évènement regroupera quarante auteurs de l’ADER et dix artistes de l’Association Courants d’Art de Capdenac Gare.

Cette fête accueillera une quarantaine d’écrivains, venus d’Occitanie (Aveyron, Lot, etc) et d’autres régions. Ces auteurs et autrices dédicaceront leurs livres (Romans, romans policiers, romans du terroir, livres jeunesse, bandes dessinées, poésies, Histoire, essais, etc) et dialogueront avec leurs futurs lecteurs. Un dizaine de peintres exposeront et vendront leurs œuvres. Une conférence sur la permaculture, par un spécialiste de ce domaine, aura lieu à partir de 15 heures. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 25 50 19 91

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English :

The Amicale des Écrivains Régionaux ADER is organizing its 2nd book and arts festival. The event will bring together forty ADER authors and ten artists from the Association Courants d?Art de Capdenac Gare.

L’événement Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)