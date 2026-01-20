Fête votive St-Julien-d’Empare

Capdenac-Gare Aveyron

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

2026-08-28

La fête votive de Saint-Julien-d’Empare propose 3 jours d’animations pour tous concerts, bals gratuits, concours de pétanque, repas champêtre et moments de convivialité. Un rendez-vous festif incontournable rythmé par la musique et la bonne humeur!

Fête du village, organisée par le Foyer Rural de St Julien d’Empare. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 84 18

The Saint-Julien-d?Empare Votive Festival offers 3 days of entertainment for all: concerts, free dances, pétanque competitions, country meals and conviviality. A festive event not to be missed, with music and good cheer!

