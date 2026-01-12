Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française Capdenac-Gare

Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française

Le groupe Pourquoipanou revisite avec humour et émotion les plus grands classiques de la chanson française. Une soirée conviviale ouverte à tous, proposé par le caveau de la Gare !

Jeudi 19 mars à 20h30 concert autour des chansons de Brassens, Lama, Goldman, Souchon, Barbara… .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 83 45

The Pourquoipanou group revisits the greatest classics of French chanson with humor and emotion. A convivial evening open to all, proposed by Caveau de la Gare!

