Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française Capdenac-Gare
Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française Capdenac-Gare jeudi 19 mars 2026.
Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Le groupe Pourquoipanou revisite avec humour et émotion les plus grands classiques de la chanson française. Une soirée conviviale ouverte à tous, proposé par le caveau de la Gare !
Jeudi 19 mars à 20h30 concert autour des chansons de Brassens, Lama, Goldman, Souchon, Barbara… .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 83 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pourquoipanou group revisits the greatest classics of French chanson with humor and emotion. A convivial evening open to all, proposed by Caveau de la Gare!
L’événement Concert à Capdenac-Gare, Pourquoipanou classiques de la chanson française Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)