Informations pratiques

Capdenac-Gare

Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits, le 5 décembre à 10h30 à Capdenac-Gare.

Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants. Avec leurs multiples questions, Céline Villalta s’intéresse au monde des tout-petits et nous transmet à travers ses instruments, ses chansons, ses poèmes et sa voix, sa vision imagée du monde de nos loupiots.

Elle ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle y aura beaucoup réfléchi ! Un spectacle spécialement pensé pour les médiathèques du Grand-Figeac.

À partir de 2 ans

Durée 35 min

Petite jauge, pensez à réserver ! .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

A poetic and musical event to spark our little ones’ curiosity, on December 5 at 10:30 a.m. in Capdenac-Gare.

L’événement Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)