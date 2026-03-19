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Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare Capdenac-Gare

samedi 5 décembre 2026 · Capdenac-Gare

Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare Capdenac-Gare

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Ville
12700 Capdenac-Gare
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Capdenac-Gare

Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits, le 5 décembre à 10h30 à Capdenac-Gare.
Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants. Avec leurs multiples questions, Céline Villalta s’intéresse au monde des tout-petits et nous transmet à travers ses instruments, ses chansons, ses poèmes et sa voix, sa vision imagée du monde de nos loupiots.

Elle ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle y aura beaucoup réfléchi ! Un spectacle spécialement pensé pour les médiathèques du Grand-Figeac.

À partir de 2 ans
Durée 35 min
Petite jauge, pensez à réserver !   .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

A poetic and musical event to spark our little ones’ curiosity, on December 5 at 10:30 a.m. in Capdenac-Gare.

L’événement Spectacle Les Loupiots à la Médiathèque de Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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