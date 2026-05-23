Capdenac-Gare

Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

L’Amicale des Écrivains Régionaux ADER organise un salon du livre intitulé Fête du livre et des arts à Capdenac gare le dimanche 11 octobre 2026.

Qui sommes-nous ? Une association qui a 17 ans d’existence et qui rassemble à ce jour 90 membres écrivains, éditeurs, correcteurs… Cette amicale a pour but de rassembler les écrivains en toute amitié, pour des échanges culturels, des rencontres littéraires, ….et cette année d’organiser le 2èm salon du livre à Capdenac Gare au siège de l’amicale.

Ce salon du livre accueillera 40 écrivains de l’ADER et 10 artistes peintres.

Les auteurs présenteront et dédicaceront leurs ouvrages.

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Tout au long de la journée démonstrations, vente et ateliers d’art avec 10 artistes peintres.

Remise des 1er et 2èm prix du concours de nouvelles organisé par l’ADER aura lieu vers 12h en présence des élus.

A 15h vous pourrez assister à une conférence d’Edmond Puyraud consacrée au jardinage naturel et raisonné. Cette rencontre proposera un éclairage à la fois agronomique, écologique et sanitaire sur l’emploi des produits de traitements naturels en jardinage, dans l’esprit de la permaculture.

Un beau programme permettra à chacun de satisfaire sa curiosité et de faire de

belles rencontres.

Possibilité de restauration sur place avec la Ferme gourmande de Foissac à partir

de 12h.

Entrée gratuite. Ouvert au public de 10h à 18h. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 25 50 19 91 amicaledesecrivains@gmail.com

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English :

The Amicale des Écrivains Régionaux ADER is organizing a book fair entitled Fête du livre et des arts at Capdenac gare on Sunday, October 11, 2026.

L’événement Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)