Atelier vélos à la station d’auto-réparation de la voie verte, Autre lieu, Genève
Atelier vélos à la station d’auto-réparation de la voie verte, Autre lieu, Genève samedi 6 juin 2026.
Atelier vélos à la station d’auto-réparation de la voie verte Samedi 6 juin, 13h00 Autre lieu
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Le 06 juin 2026, de 13h à 17h, l’association La Bicyclette Bleue propose un atelier vélo à la station d’auto-réparation à l’entrée de la voie verte (Chem. Frank-Thomas 11).
Cette station est mise en place par la Ville de Genève et comporte l’ensemble des outils de base nécessaires pour les petites réparations et l’entretien de votre bicyclette.
Durant l’atelier, de 13h à 17h, deux moniteur·ices de La Bicyclette Bleue sont à votre disposition afin de vous apprendre les gestes d’entretiens et vous aidez a réparer votre vélo. De plus, les consommables (chambres à air, câbles, gaines, patins de frein) sont mis à disposition gratuitement.
L’objectif est d’encourager l’apprentissage de la mécanique vélo dans un cadre ludique et agréable. Crevaisons, freins desserrés et chaînes qui sautent deviennent des réparations à la portée de tout le monde.
La Bicyclette Bleue est mandatée par la Ville de Genève pour animer 8 ateliers, d’avril à septembre :
- 15.04.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail
- 02.05.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte
- 20.05.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail
- 06.06.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte
- 17.06.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail
- 04.07.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte
- 29.08.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte
- 16.09.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail
La Bicyclette Bleue est une association à but non-lucratif, fondée en 2019 dans le but de promouvoir et valoriser la pratique du vélo dans le canton de Genève. Elle accompagne et facilite les changements d’habitude et de pratique de la population. Ses membres partagent la vision d’un environnement durable et inclusif pour les habitant·es de l’agglomération.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Le 06 juin 2026, de 13h à 17h, l’association La Bicyclette Bleue anime un atelier vélo à la station d’auto-réparation de la voie verte
La Bicyclette Bleue
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