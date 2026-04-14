Atelier vélos à la station d’auto-réparation d’Uni Mail, Uni Mail, Genève

Atelier vélos à la station d’auto-réparation d’Uni Mail Mercredi 16 septembre, 13h00 Uni Mail

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Le 16 septembre 2026, de 13h à 17h, l’association La Bicyclette Bleue propose un atelier vélo à la station d’auto-réparation d’Uni Mail (sur le parvis, à côté de l’arrêt de tram).

Cette station est mise en place par la Ville de Genève et comporte l’ensemble des outils de base nécessaires pour les petites réparations et l’entretien de votre bicyclette.

Durant l’atelier, de 13h à 17h, deux moniteur·ices de La Bicyclette Bleue sont à votre disposition afin de vous apprendre les gestes d’entretiens et vous aidez a réparer votre vélo. De plus, les consommables (chambres à air, câbles, gaines, patins de frein) sont mis à disposition gratuitement.

L’objectif est d’encourager l’apprentissage de la mécanique vélo dans un cadre ludique et agréable. Crevaisons, freins desserrés et chaînes qui sautent deviennent des réparations à la portée de tout le monde.

La Bicyclette Bleue est mandatée par la Ville de Genève pour animer 8 ateliers, d’avril à septembre :

· 15.04.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail

· 02.05.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte

· 20.05.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail

· 06.06.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte

· 17.06.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail

· 04.07.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte

· 29.08.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation de la Voie verte

· 16.09.2026 – 13h-17h – Station d’auto-réparation d’Unimail

La Bicyclette Bleue est une association à but non-lucratif, fondée en 2019 dans le but de promouvoir et valoriser la pratique du vélo dans le canton de Genève. Elle accompagne et facilite les changements d’habitude et de pratique de la population. Ses membres partagent la vision d’un environnement durable et inclusif pour les habitant·es de l’agglomération.

Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève

Le 16 septembre 2026, de 13h à 17h, l’association La Bicyclette Bleue anime un atelier vélo à la station d’auto-réparation d’Uni Mail.

La Bicyclette Bleue