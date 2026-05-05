Aire-sur-l’Adour

Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs

22 Rue Pascal Duprat Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-05-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’Aire des Saveurs et l’Atelier de Vérône te proposent un atelier viens créer ton tote bag le jeudi 7 mai de 15h à 18h.

De la couleur, de la gourmandise et beaucoup de fun en créant ton tote bag.

Tarif 10€ le tote bag avec une boisson au choix comprise. .

22 Rue Pascal Duprat Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 44 45

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English : Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs

L’événement Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-02 par Tourisme Aire Eugénie