Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs Aire-sur-l’Adour
Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs Aire-sur-l’Adour jeudi 7 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs
22 Rue Pascal Duprat Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-07 18:00:00
Date(s) :
2026-05-07
L’Aire des Saveurs et l’Atelier de Vérône te proposent un atelier viens créer ton tote bag le jeudi 7 mai de 15h à 18h.
De la couleur, de la gourmandise et beaucoup de fun en créant ton tote bag.
Tarif 10€ le tote bag avec une boisson au choix comprise. .
22 Rue Pascal Duprat Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 44 45
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English : Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs
L’événement Atelier Viens créer ton tote bag à l’Aire des Saveurs Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-02 par Tourisme Aire Eugénie
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