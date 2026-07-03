Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues Marrenon La Tour-d’Aigues
samedi 17 octobre 2026 · Marrenon · La Tour-d'Aigues
Informations pratiques
La Tour-d’Aigues
Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues
Marrenon 112 BOULEVARD SAINT ROCH La Tour-d’Aigues Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
18
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:15:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le vin se réinvente ! Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre par des cocktails à base de vin, des saveurs inattendues et des expériences gustatives uniques.
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Marrenon 112 BOULEVARD SAINT ROCH La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 51 65 espacedevente@marrenon.com
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English :
Wine is reinventing itself! For one evening, let yourself be surprised by wine-based cocktails, unexpected flavors, and unique taste experiences.
L’événement Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Luberon Tourisme