Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues Marrenon La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

La Tour-d’Aigues

Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues

Marrenon 112 BOULEVARD SAINT ROCH La Tour-d’Aigues Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

18

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:15:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le vin se réinvente ! Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre par des cocktails à base de vin, des saveurs inattendues et des expériences gustatives uniques.

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Marrenon 112 BOULEVARD SAINT ROCH La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 51 65 espacedevente@marrenon.com

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English :

Wine is reinventing itself! For one evening, let yourself be surprised by wine-based cocktails, unexpected flavors, and unique taste experiences.

L’événement Atelier vins & cocktails à Marrenon à La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Luberon Tourisme