Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne, Eglise Ste Anne Meymans, Meymans

Informations pratiques

Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Ste Anne Meymans Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après avoir découvert les secrets de fabrication des maîtres-verriers, crée ton propre vitrail en papier.

Atelier enfant à partir de 8 ans / Durée 2h / Places limitées

Eglise Ste Anne Meymans Montée de l’église 26300 Beauregard Baret Meymans 26300 Meymans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Eglise Ste Anne du XIe siècle. A coté de la Mairie de Beauregard Baret

Après avoir découvert les secrets de fabrication des maîtres-verriers, crée ton propre vitrail en papier.

©Bertrand Desmares