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Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne, Eglise Ste Anne Meymans, Meymans

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Ste Anne Meymans · Meymans

Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne, Eglise Ste Anne Meymans, Meymans

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Ste Anne Meymans
Adresse
Montée de l'église 26300 Beauregard Baret
Ville
26300 Meymans
Département
Drôme

Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Ste Anne Meymans Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après avoir découvert les secrets de fabrication des maîtres-verriers, crée ton propre vitrail en papier.
Atelier enfant à partir de 8 ans / Durée 2h / Places limitées

Eglise Ste Anne Meymans Montée de l’église 26300 Beauregard Baret Meymans 26300 Meymans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Eglise Ste Anne du XIe siècle. A coté de la Mairie de Beauregard Baret
Après avoir découvert les secrets de fabrication des maîtres-verriers, crée ton propre vitrail en papier.

©Bertrand Desmares