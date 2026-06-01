Sainte-Marie-du-Mont

Atelier Voix de Femmes

Domaine Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert narratif, exploration vocale collective et dialogue entre l’intime et le collectif. Une exploration profonde de ce que signifie être femme aujourd’hui, entre ombres et lumières. Marion Bouyssonnade, harpiste et harpe-thérapeute, et Julie Fauvel, praticienne psycho-corporelle et chanteuse intuitive, ont préparé un voyage en trois actes. Elles feront revivre des figures puissantes comme Baba Yaga, Karaba ou Artémis. Par leurs chants et leurs récits, elles rappellent que la voix porte une mémoire et un mouvement de vie. .

Domaine Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 25 74

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English : Atelier Voix de Femmes

L’événement Atelier Voix de Femmes Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin