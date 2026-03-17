Plongeon dans la mare Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont
Plongeon dans la mare Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont vendredi 19 juin 2026.
Plongeon dans la mare
Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Amphibiens, insectes, plantes, venez découvrir le peuple des mares de la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot. Réservation obligatoire. .
Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Plongeon dans la mare
L’événement Plongeon dans la mare Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin