Atelier Yin Yoga Salle polyvalente Michel Frager Veules-les-Roses
Atelier Yin Yoga Salle polyvalente Michel Frager Veules-les-Roses jeudi 23 avril 2026.
Veules-les-Roses
Atelier Yin Yoga
Salle polyvalente Michel Frager 15 bis Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Offrez-vous une parenthèse de douceur et de lâcher-prise lors de cet atelier de Yin Yoga à Veules-les-Roses. Cette pratique lente et introspective invite à ralentir, à écouter son corps et à relâcher en profondeur les tensions accumulées.
À travers des postures maintenues plusieurs minutes, le Yin Yoga agit en profondeur sur les tissus musculaires, favorisant le relâchement musculaire, la mobilité et la prévention des blessures. Accessible à tous, cet atelier est idéal pour se recentrer, apaiser le mental et cultiver une relaxation profonde.
Séance le 23/04 de 16h à 18h
Salle polyvalente Michel Frager
30 bis rue du Dr Girard, Veules-les-Roses .
Salle polyvalente Michel Frager 15 bis Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 16 36 77
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English : Atelier Yin Yoga
L’événement Atelier Yin Yoga Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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