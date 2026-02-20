Atelier Yoga Enfant Champigny Champigny

Atelier Yoga Enfant Champigny

Espace Fluidité Champigny Marne

Tarif enfant

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

2026-04-15 2026-04-22 2026-07-15 2026-07-22

Vos enfants ont des difficultés à ce concentrer ou à rester calme ?

Ils ressentent le besoin de bouger et d’expérimenter leurs limites.

Ces ateliers sont fait pour eux !

L’enfant grâce à son imagination devient l’acteur de sa pratique et le cours devient un jeu dans lequel il décide de son voyage.

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Les parents sont les bienvenus, sans surcoût. .

Espace Fluidité Champigny 51370 Marne Grand Est +33 7 52 03 47 40

