Atelier Yoga Enfant Champigny Champigny

Atelier Yoga Enfant Champigny
Espace Fluidité Champigny Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
2026-04-15 2026-04-22 2026-07-15 2026-07-22
Tout public
Vos enfants ont des difficultés à ce concentrer ou à rester calme ?
Ils ressentent le besoin de bouger et d’expérimenter leurs limites.
Ces ateliers sont fait pour eux !
L’enfant grâce à son imagination devient l’acteur de sa pratique et le cours devient un jeu dans lequel il décide de son voyage.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Les parents sont les bienvenus, sans surcoût. .
Espace Fluidité Champigny 51370 Marne Grand Est +33 7 52 03 47 40
