Atelier Yoga Postures inversées ESPACE MONT BLANC 1 Cessy
Atelier Yoga Postures inversées ESPACE MONT BLANC 1 Cessy samedi 13 juin 2026.
Cessy
Atelier Yoga Postures inversées
ESPACE MONT BLANC 1 374 CHEMIN DES LONGES RAYES Cessy Ain
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
OSE l’être retourné est un être nouveau . Un atelier conçu pour vivre les postures yogiques inversées en toute sécurité !
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ESPACE MONT BLANC 1 374 CHEMIN DES LONGES RAYES Cessy 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 56 26 58 yoga.unartdesoi@gmail.com
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English : ‘Inverted Poses’ Yoga Workshop
OSE: ‘An upside-down being is a new being’. A workshop designed to help you experience inverted yoga poses in complete safety!
L’événement Atelier Yoga Postures inversées Cessy a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme du Pays de Gex