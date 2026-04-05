Atelier Yoga Postures inversées ESPACE MONT BLANC 1 Cessy

Cessy

Atelier Yoga Postures inversées

ESPACE MONT BLANC 1 374 CHEMIN DES LONGES RAYES Cessy Ain

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

OSE l’être retourné est un être nouveau . Un atelier conçu pour vivre les postures yogiques inversées en toute sécurité !

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ESPACE MONT BLANC 1 374 CHEMIN DES LONGES RAYES Cessy 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 56 26 58 yoga.unartdesoi@gmail.com

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English : ‘Inverted Poses’ Yoga Workshop

OSE: ‘An upside-down being is a new being’. A workshop designed to help you experience inverted yoga poses in complete safety!

L’événement Atelier Yoga Postures inversées Cessy a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme du Pays de Gex