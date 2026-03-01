Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes

Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Karine Rédondo vous donne des astuces simples pour consommer autrement et adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Adulte

Sur inscription 05 62 94 99 94

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LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94

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Karine Rédondo gives you simple tips on how to consume differently and adopt a more environmentally-friendly lifestyle.

Adult

Registration 05 62 94 99 94

L’événement Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Lourdes|CDT65