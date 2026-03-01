Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes
Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes samedi 28 mars 2026.
Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes
LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Karine Rédondo vous donne des astuces simples pour consommer autrement et adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.
Adulte
Sur inscription 05 62 94 99 94
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LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94
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English :
Karine Rédondo gives you simple tips on how to consume differently and adopt a more environmentally-friendly lifestyle.
Adult
Registration 05 62 94 99 94
L’événement Atelier zéro déchet à la Médiathèque de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Lourdes|CDT65