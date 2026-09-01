Informations pratiques

Saint-Vaast-la-Hougue

Atelierd’écriture autour de l’alguier de la naturaliste Maria Doublet avec Adeline Miermont Giustinati -Ile Tatihou

Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18 16:15:00

Date(s) :

2026-09-18

Adeline Miermont Giustinati est auteure et poétesse. Elle a découvert dans les collections du Musée de Tatihou un alguier tout coloré datant du début du XXe siècle. On ne connaît pas grand chose sur l’algologue qui l’a réalisé, si ce n’est qu’elle collectait dans le Cotentin des algues qu’elle inventoriait. Son travail nous est parvenu grâce à des alguiers datés de 1916, autant scientifiques qu’artistiques, qu’elle a légués à la Société des Sciences et des Mathématiques de Cherbourg.

Cet atelier d’écriture est réalisé en collaboration avec la Maison de la Poésie de Cherbourg . L’intention est de donner libre cours à son imagination pour mettre à l’honneur le patrimoine maritime de Tatihou, Maria Doublet et son travail discret ! .

Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 14 29 03 30

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English : Atelierd’écriture autour de l’alguier de la naturaliste Maria Doublet avec Adeline Miermont Giustinati -Ile Tatihou

L’événement Atelierd’écriture autour de l’alguier de la naturaliste Maria Doublet avec Adeline Miermont Giustinati -Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-08-12 par Réseau Sites et Musées