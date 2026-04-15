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Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : fort de la hougue

Adresse : Route de la Hougue

Ville : 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Département : Manche

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Vaast-la-Hougue

Visite de la tour de la Hougue

fort de la hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 13:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Visite sans guide,
Accès depuis la porte aux Dames,
Billetterie sur place, tarif Adulte 3 euros, Enfant + 12ans 1 euro, gratuit 12ans.   .

fort de la hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 55 50 

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English : Visite de la tour de la Hougue

L’événement Visite de la tour de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cotentin Le Val de Saire

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