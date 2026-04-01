Traversée à pied et visite commentée de l’île Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-14 2026-05-15 2026-07-01 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-08-11 2026-08-28

Partez à la découverte de l’île de Tatihou !

À marée basse, vivez l’aventure insolite d’une traversée à pied jusqu’à l’île de Tatihou, au cœur des parcs à huîtres de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue. Le temps d’une marche sur l’estran, explorez un paysage changeant où se dévoilent coquillages, algues, oiseaux marins et petits crustacés. Accompagnés de guides passionnés, visitez l’île et ses fortifications Vauban, ses jardins maritimes et ses paysages naturels préservés. Une sortie vivifiante entre histoire et nature !

Durée 3h 5 km- A partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Traversée à pied et visite commentée de l’île Tatihou

L’événement Traversée à pied et visite commentée de l’île Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cotentin