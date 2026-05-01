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Salon du livre de la société des Ecrivains Normands Saint-Vaast-la-Hougue

Salon du livre de la société des Ecrivains Normands Saint-Vaast-la-Hougue

Salon du livre de la société des Ecrivains Normands Saint-Vaast-la-Hougue samedi 23 mai 2026.

Adresse : 12 place de l'église

Ville : 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Vaast-la-Hougue

Salon du livre de la société des Ecrivains Normands

12 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Lancement officiel de l’ouvrage collectif de la Société des Ecrivains Normands.
Programme de la journée
10h Ouverture du salon
11h Présentation du livre commun et verre de l’amitié
12h Repas
13h Salon du livre
14h Table ronde
18h Clôture du salon

A la médiathèque de St-Vaast-la-Hougue   .

12 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie  

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English : Salon du livre de la société des Ecrivains Normands

L’événement Salon du livre de la société des Ecrivains Normands Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cotentin Le Val de Saire

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