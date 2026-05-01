Saint-Vaast-la-Hougue

Salon du livre de la société des Ecrivains Normands

12 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lancement officiel de l’ouvrage collectif de la Société des Ecrivains Normands.

Programme de la journée

10h Ouverture du salon

11h Présentation du livre commun et verre de l’amitié

12h Repas

13h Salon du livre

14h Table ronde

18h Clôture du salon

A la médiathèque de St-Vaast-la-Hougue .

12 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

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English : Salon du livre de la société des Ecrivains Normands

L’événement Salon du livre de la société des Ecrivains Normands Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cotentin Le Val de Saire