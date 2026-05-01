Saint-Vaast-la-Hougue

Concert de chant lyrique Graziella Roger

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Originaire de Maupertus, Graziella Roger a découvert sa voix de soprano lyrique jeune, à l’école. Depuis, la jeune femme est passée par le Conservatoire en chœur pour chanter aujourd’hui à l’international.

Elle présentera des œuvres de Puccini, Verdi, Debussy, Mozart et Bellini à 16 heures en l’église de Saint-Vaast-La-Hougue

Renseignements > 02 33 44 50 20 ou 07 80 30 01 04 .

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 44 50 20

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English : Concert de chant lyrique Graziella Roger

L’événement Concert de chant lyrique Graziella Roger Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cotentin Le Val de Saire