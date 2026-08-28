Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mercredi 7 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-14 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-14
Des ateliers ludiques pour découvrir le provençal et faire vivre l’âme de la Provence en s’amusant, grâce à des histoires, des jeux et des chansons.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Workshops to discover Provençal: kids’ camp
Fun workshops to discover Provençal and bring the spirit of Provence to life while having fun, thanks to stories, games, and songs.
L’événement Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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