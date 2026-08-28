Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14

Des ateliers ludiques pour découvrir le provençal et faire vivre l’âme de la Provence en s’amusant, grâce à des histoires, des jeux et des chansons.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Workshops to discover Provençal: kids’ camp

Fun workshops to discover Provençal and bring the spirit of Provence to life while having fun, thanks to stories, games, and songs.

L’événement Ateliers à la découverte du provençal acamp dei pitchoun Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime