Ateliers Archéo pour tous !, Espace culturel Le Poulpe, Plescop

Informations pratiques

Ateliers Archéo pour tous ! Samedi 19 septembre, 13h30 Espace culturel Le Poulpe Morbihan

A partir de 4 ans, sans limite d’âge !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec Aurore Leroux et les bénévoles du CPIE Val de Vilaine.

Archéologie et décryptage des modes de vie du passé : une initiation à la malacologie (étude des coquillages), la carpologie (étude des graines), la palynologie (étude des pollens) et la découverte par le toucher du contenu de boîtes mystères, permettant de raconter l’histoire d’un déjeuner néolithique.

Espace culturel Le Poulpe 88 avenue du Général de Gaulle, 56890 Plescop Plescop 56890 Morbihan Bretagne https://www.plescop.bzh/espace-culturel-poulpe-c244.html https://www.facebook.com/p/Espace-Culturel-Le-Poulpe-Plescop-61575100113294/?locale=fr_FR;https://billetterie-lepoulpe-lancre.mapado.com/

Avec Aurore Leroux et les bénévoles du CPIE Val de Vilaine.

CPIE Vale de Vilaine