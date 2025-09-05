Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer Au musée Henri Barré Thouars mercredi 4 mars 2026.

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Une petite virée à bord d’un train pour traverser le Thouet et passer sur le viaduc Eiffel ? Rendez-vous en gare de Thouars !

Réservation obligatoire.

Une petite virée à bord d’un train pour traverser le Thouet et passer sur le viaduc Eiffel ? Rendez-vous en gare de Thouars !

Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer

Want to take a train ride across the Thouet and over the Eiffel Viaduct? See you at Thouars station!

Booking essential.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer

Wie wäre es mit einer kleinen Fahrt im Zug über den Thouet und über das Eiffel-Viadukt? Wir treffen uns am Bahnhof von Thouars!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Volete fare un giro in treno attraverso il Thouet e il viadotto Eiffel? Incontriamoci alla stazione di Thouars!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer

¿Quiere dar un paseo en tren por el Thouet y el viaducto Eiffel? Nos vemos en la estación de Thouars

Imprescindible reservar.

L’événement Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer Thouars a été mis à jour le 2025-09-05 par Maison du Thouarsais