Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Une petite virée à bord d’un train pour traverser le Thouet et passer sur le viaduc Eiffel ? Rendez-vous en gare de Thouars !
Réservation obligatoire.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer
Want to take a train ride across the Thouet and over the Eiffel Viaduct? See you at Thouars station!
Booking essential.
German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer
Wie wäre es mit einer kleinen Fahrt im Zug über den Thouet und über das Eiffel-Viadukt? Wir treffen uns am Bahnhof von Thouars!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Volete fare un giro in treno attraverso il Thouet e il viadotto Eiffel? Incontriamoci alla stazione di Thouars!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Un train d’enfer
¿Quiere dar un paseo en tren por el Thouet y el viaducto Eiffel? Nos vemos en la estación de Thouars
Imprescindible reservar.
