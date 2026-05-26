Ateliers artisitiques Stages La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Ateliers artisitiques Stages

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Stages artistiques Enfants, ados & adultes

Des stages créatifs adaptés à tous les âges pour découvrir ou approfondir le dessin, la peinture et les techniques artistiques dans une ambiance conviviale et stimulante.

Enfants 5 à 6 ans

Initiation ludique aux arts plastiques crayons, gouache, aquarelle, collage, pastels et modelage argile. Les enfants développent leur créativité à travers les couleurs, les formes et le geste.

Stages organisés pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi.

Enfants 6 à 11 ans

Découverte des techniques artistiques et expérimentation des matières dessin, peinture, collage, argile et travail de l’espace. Les stages favorisent l’imagination, la composition et l’éveil artistique autour de thèmes variés comme la BD, les paysages ou l’illustration.

Stages organisés pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi.

Jeunes 12 à 16 ans

Apprentissage des bases du dessin et de la couleur perspective, lumière, composition et observation. Travail aux crayons, aquarelle, gouache et acrylique pour développer technique et créativité.

Stages organisés pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi.

Stages en extérieur à partir de 16 ans

Cours de dessin et aquarelle en plein air à La Baule, Le Pouliguen, Pornichet ou Batz-sur-Mer. Idéal pour apprendre à composer un carnet de croquis ou de voyage tout en observant le paysage.

Stages proposés pendant les vacances d’été.

Adultes

Stages accessibles aux débutants comme aux amateurs souhaitant progresser en dessin et peinture perspective, couleurs, cadrage, illustration et observation.

Stages organisés pendant les vacances scolaires, avec des initiations à l’aquarelle durant l’été.

Pour plus d’informations sur les stages, les dates et les modalités d’inscription, rendez-vous sur le site https://www.myatelier44.com/stages .

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers artisitiques Stages La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44