Moment zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac
Moment zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac mardi 26 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Moment zen
Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-06-30
Au programme des ateliers à la carte
• Massages (individuel, 20 min — 25,80€)
• Réflexologie (individuel, 20 min — 25,80€)
• Aromathérapie dans le sauna (en groupe, 45 min — 16,50€)
Marché zen
Retrouvez des professionnels du bien-être dans le hall (accès gratuit)
Avec la participation de
Caroline DERENNES Réflexologue
Annabelle SILLARD Réflexologue
Maria KARANAKOVA Naturopathe & soins bien-être
Laurence COLIN SophrOcéan Aqua sophrologue
Cathy BESSIERE Naturopathe spécialisée en réflexologie
Céline MANDARY Massages bien-être
Guérand NIHOUARN Maître nageur sauveteur formé à l’aromathérapie .
Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
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English :
L’événement Moment zen La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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