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Moment zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac

Moment zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac mardi 26 mai 2026.

Lieu : Centre aquatique Aquabaule

Adresse : Avenue Honoré de Balzac

Ville : 44500 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Baule-Escoublac

Moment zen

Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :
2026-05-26 2026-06-30

Au programme des ateliers à la carte
• Massages (individuel, 20 min — 25,80€)
• Réflexologie (individuel, 20 min — 25,80€)
• Aromathérapie dans le sauna (en groupe, 45 min — 16,50€)

Marché zen
Retrouvez des professionnels du bien-être dans le hall (accès gratuit)

Avec la participation de
Caroline DERENNES Réflexologue
Annabelle SILLARD Réflexologue
Maria KARANAKOVA Naturopathe & soins bien-être
Laurence COLIN SophrOcéan Aqua sophrologue
Cathy BESSIERE Naturopathe spécialisée en réflexologie
Céline MANDARY Massages bien-être
Guérand NIHOUARN Maître nageur sauveteur formé à l’aromathérapie   .

Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45 

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English :

L’événement Moment zen La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

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