La Baule-Escoublac

Moment zen

Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-06-30

Au programme des ateliers à la carte

• Massages (individuel, 20 min — 25,80€)

• Réflexologie (individuel, 20 min — 25,80€)

• Aromathérapie dans le sauna (en groupe, 45 min — 16,50€)

Marché zen

Retrouvez des professionnels du bien-être dans le hall (accès gratuit)

Avec la participation de

Caroline DERENNES Réflexologue

Annabelle SILLARD Réflexologue

Maria KARANAKOVA Naturopathe & soins bien-être

Laurence COLIN SophrOcéan Aqua sophrologue

Cathy BESSIERE Naturopathe spécialisée en réflexologie

Céline MANDARY Massages bien-être

Guérand NIHOUARN Maître nageur sauveteur formé à l’aromathérapie .

Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

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English :

L’événement Moment zen La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44