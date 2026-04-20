Rallye régional motorisé Place de Reims La Baule-Escoublac
Rallye régional motorisé Place de Reims La Baule-Escoublac dimanche 24 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Rallye régional motorisé
Place de Reims Eglise Saint-Thérèse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez découvrir la Presqu’île Guérandaise en participant à des activités culturelles et des épreuves ludiques lors du rallye Régional motorisé, organisé par l’association bauloise Culture et Foi .
– 8 h 30 rendez-vous à l’église Sainte-Thérèse La Baule, café, biscuits.
– 9 h départ des voitures.
– 12 h pique-nique (non fourni). Visite gratuite d’un musée & autres surprises.
– 17 h arrivée rallye régional motorisé. Venez découvrir la Presqu’île guérandaise avec activités culturelles et épreuves ludiques.
– 18 h remise des récompenses.
– 19 h buffet dînatoire, salle Zélie Sainte-Thérèse La Baule.
Inscription obligatoire sur HelloAsso place Sainte Thérèse La Baule.
Organisé par l’association bauloise Culture et foi. Nombreux lots à gagner (entrées parc, souvenirs…). .
Place de Reims Eglise Saint-Thérèse La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 60 48
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English :
L’événement Rallye régional motorisé La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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