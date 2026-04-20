Rallye régional motorisé Place de Reims La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Rallye régional motorisé

Place de Reims Eglise Saint-Thérèse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez découvrir la Presqu’île Guérandaise en participant à des activités culturelles et des épreuves ludiques lors du rallye Régional motorisé, organisé par l’association bauloise Culture et Foi .

– 8 h 30 rendez-vous à l’église Sainte-Thérèse La Baule, café, biscuits.

– 9 h départ des voitures.

– 12 h pique-nique (non fourni). Visite gratuite d’un musée & autres surprises.

– 17 h arrivée rallye régional motorisé. Venez découvrir la Presqu’île guérandaise avec activités culturelles et épreuves ludiques.

– 18 h remise des récompenses.

– 19 h buffet dînatoire, salle Zélie Sainte-Thérèse La Baule.

Inscription obligatoire sur HelloAsso place Sainte Thérèse La Baule.

Organisé par l’association bauloise Culture et foi. Nombreux lots à gagner (entrées parc, souvenirs…). .

Place de Reims Eglise Saint-Thérèse La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 60 48

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English :

L’événement Rallye régional motorisé La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44