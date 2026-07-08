Ateliers artistiques à la rencontre de … La Pointe des Sardinaux Sainte-Maxime
mercredi 8 juillet 2026 · La Pointe des Sardinaux · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Ateliers artistiques à la rencontre de …
La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Des ateliers artistiques de découverte de l’art contemporain, dans le cadre de l’exposition Musée Virtuel du Var à la Médiathèque.
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La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr
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English : Art workshops: Meeting…
Art workshops exploring contemporary art, held in conjunction with the Musée Virtuel du Var (Virtual Museum of the Var) exhibition at the media library.
Grab your brushes—ready, set, create! Designed as interactive sessions, these art workshops invite children to have fun exploring art while drawing inspiration from the contemporary artists featured in the Musée Virtuel du Var program.
Painting, drawing, collage, or assemblage… Everyone is free to experiment, imagine, and create in the style of…
• SPEEDY GRAPHITO
Wednesday, July 8, from 10:00 AM to 12:00 PM
Wednesday, July 22, from 2:30 PM to 4:30 PM
Ages 8–12
• CHRIS KENNY
Wednesday, July 8, from 2:30 PM to 4:30 PM
Ages 4–7
L’événement Ateliers artistiques à la rencontre de … Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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