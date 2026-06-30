À vos manettes tournoi mario kart ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

À vos manettes tournoi mario kart !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

En équipe, (re)découvrez Mario Kart et tentez de décrocher votre diplôme de champion.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

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English : In your handcuffs: Mario Kart tour!

Hop into your kart and take part in the summer’s biggest competition! Drifting, shells, and banana throwing await…

Team up to (re)discover Mario Kart and try to earn your championship diploma!

Don’t hesitate, laughter guaranteed!

L’événement À vos manettes tournoi mario kart ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime