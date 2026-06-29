Atelier créatif l’origami part en vacances Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Atelier créatif l’origami part en vacances

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Peinture, dessin, collage et bien plus encore cet été, l’art devient un terrain de jeu pour la créativité des jeunes !

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

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English : Creative workshop: Origami goes on vacation

Painting, drawing, collage, and much more: this summer, art becomes a playground for young people’s creativity!



ORIGAMI GOES ON VACATION! Make a paper airplane and watch it fly away… Fold, unfold, refold, and then set airplanes, birds, butterflies, boats in motion… with paper and the art of origami, anything is possible!

L’événement Atelier créatif l’origami part en vacances Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime