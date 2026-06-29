Ateliers jeux de société pour tous ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime jeudi 23 juillet 2026.

Sainte-Maxime

Ateliers jeux de société pour tous !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

En famille ou entre amis, venez passer un après-midi jeux de société à la Médiathèque !

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

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English : Board game workshops for everyone!

With family or friends, come spend an afternoon playing board games at the library!



Let yourself be guided by our librarians’ selection: strategy, puzzle, or party games—a moment of sharing and discovery for all ages.

L’événement Ateliers jeux de société pour tous ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime