Soirée estivale Merci julien ! Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Merci julien !

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Rares sont les artistes comme Julien Clerc à avoir traverser les décennies tout en séduisant des générations entières de fans.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Thank you Julien!

Few artists like Julien Clerc have transcended decades while captivating entire generations of fans.



Merci Julien! is a tribute to his musical legacy.

This show invites you to journey into the heart of an elegant and vibrant musical universe. His greatest hits are performed by a troupe of seven professional artists.

L’événement Soirée estivale Merci julien ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime