Soirée estivale Merci julien ! Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Merci julien ! Théâtre de la Mer Sainte-Maxime lundi 20 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Merci julien !
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Rares sont les artistes comme Julien Clerc à avoir traverser les décennies tout en séduisant des générations entières de fans.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Thank you Julien!
Few artists like Julien Clerc have transcended decades while captivating entire generations of fans.
Merci Julien! is a tribute to his musical legacy.
This show invites you to journey into the heart of an elegant and vibrant musical universe. His greatest hits are performed by a troupe of seven professional artists.
L’événement Soirée estivale Merci julien ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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