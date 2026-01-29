Scènes d’été Patrick Fiori Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Scènes d’été Patrick Fiori Théâtre de la Mer Sainte-Maxime jeudi 23 juillet 2026.
Scènes d’été Patrick Fiori
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
A travers ses projets, ses chansons, ses spectacles, de Corsu Mezu Mezeu à The Voice, des théâtres aux Zéniths, Patrick Fiori a développé une relation toute particulière avec son public.
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime
English : Summer Scenes Patrick Fiori
Through his projects, songs, and shows, from Corsu Mezu Mezeu to The Voice, from theaters to arenas, Patrick Fiori has developed a very special relationship with his audience. Always surrounded by his team, come join his chosen family for an evening under the stars.
L’événement Scènes d’été Patrick Fiori Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime