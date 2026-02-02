Fête de la Musique à Sainte-Maxime Sainte-Maxime

Fête de la Musique à Sainte-Maxime

Centre-ville de Sainte-Maxime Sainte-Maxime Var

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

De la musique partout !

Centre-ville de Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Fête de la Musique à Sainte-Maxime

Music everywhere!



The entire city is transformed into a vast musical theater, vibrant with sounds and rhythms! Pop rock, French and international varieties, rock’n’soul no matter your musical preferences, there will be something for everyone!



Every corner of the city will resonate to the sound of music. Whether you are lovers of harmonious duets or explosive groups, you will find your happiness in this musical effervescence. Discover a variety of talented bands, each bringing their own unique touch to this musical celebration.



See you on June 21 for an intoxicating musical experience that will make the whole city vibrate to the rhythm of music!

