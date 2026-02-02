Fête de la Saint-Pierre

Centre-ville Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Le 29 juin, Sainte-Maxime rend hommage à son patrimoine maritime avec la traditionnelle Fête de la Saint-Pierre. Une journée rythmée par les traditions, la ferveur et la convivialité.

.

Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Pierre

On June 29, Sainte-Maxime pays tribute to its maritime heritage with the traditional Saint-Pierre Festival. A day marked by traditions, fervour and conviviality.



The festivities begin with a mass in the church, followed by a procession at sea where local fishermen honor their patron saint by blessing their boats. Back on the beach Luc Provensal, the folk group Lei Magnoti sets the tone with traditional dances and music before the burning of the Pointu, a moment always charged with emotion.





Dress code: Navy or blue and white

L’événement Fête de la Saint-Pierre Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime