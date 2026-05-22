Ateliers autour de l’œuvre d’Elias Kudry Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Ateliers autour de l’œuvre d’Elias Kudry

Samedi 30 mai 2026 de 15h à 17h.

Samedi 6 juin 2026 de 15h à 17h.

Samedi 13 juin 2026 de 16h à 18h.

Du 20/06 au 08/08/2026 le samedi de 15h à 17h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Ateliers autour de l’exposition Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée au Centre de la Vieille Charité.Familles

Tous les samedis du 30 mai au 8 août, les visiteurs sont également invités à prendre part à l’œuvre d’Elias Kurdy au travers d’animations qui proposent de découvrir des techniques simples de moulage et de reproduction, et une immersion dans l’univers de l’artiste. À travers la reproduction en plâtre, de petites pièces, modèles des œuvres d’Elias Kurdy et autres formes, les participants peuvent créer leurs propres vestiges des objets volontairement ambigus, à la frontière entre trace authentique et invention, de nouvelles formes hybrides à qui il faut attribuer des récits.



Les vestiges réalisés par le public seront exposées dans le parcours, aux côtés des œuvres de l’artiste et des pièces des collections des Musées de Marseille.



Ce moment est composé d’une visite de l’exposition et d’un temps de création avec la médiatrice, Marie-Rose Frigiere.



• Gratuits à partir de 6 ans

• Inscription obligatoire sur place

• Dans la limite des places disponibles (10 personnes/ateliers. 1 enfant + parent.s = 1 inscription) .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Workshops around the exhibition Ce que la mer garde. Memories of the Mediterranean at the Centre de la Vieille Charité.

L’événement Ateliers autour de l’œuvre d’Elias Kudry Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Ville de Marseille