Concert des œuvres de Gurdjieff et de Hartmann Esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement
Concert des œuvres de Gurdjieff et de Hartmann Esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement samedi 30 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Concert des œuvres de Gurdjieff et de Hartmann
Samedi 30 mai 2026 de 19h à 22h. Esplanade de la Tourette Eglise Saint-Laurent Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La jolie église de Saint Laurent vibrera à nouveau avec des musiques sacrées du monde.
Ces pièces issues d’anciennes traditions sacrées occidentales et orientales, mélodies afghanes, grecques, kurdes, turques, arméniennes, prières, hymnes et danses sacrées, touchent le coeur de chacun. .
Esplanade de la Tourette Eglise Saint-Laurent Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The pretty church of Saint Laurent will once again vibrate with sacred music from around the world.
L’événement Concert des œuvres de Gurdjieff et de Hartmann Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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