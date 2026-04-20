Ces métaux au cœur de notre immunité Pint of Science 2026 White Rabbit Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Ces métaux au cœur de notre immunité Pint of Science 2026

Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. White Rabbit 23 Quai de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Certains métaux comme le zinc ou le fer sont essentiels à la vie. Mais saviez-vous qu’ils sont au cœur de notre première ligne de défense immunitaire ?

Certains métaux comme le zinc ou le fer sont essentiels à la vie. Mais saviez-vous qu’ils sont au cœur de notre première ligne de défense immunitaire ? Pour limiter le développement des bactéries, nous mettons en place des systèmes sophistiqués de gestion de nos ressources métalliques. Mais les bactéries tentent par tous les moyens de les convoiter. Venez assister à cette guerre entre un hôte (P.A.) et une bactérie (R.V.) ! .

White Rabbit 23 Quai de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

Certain metals, such as zinc and iron, are essential to life. But did you know that they are at the heart of our first line of immune defense?

L’événement Ces métaux au cœur de notre immunité Pint of Science 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille