Marseille 2e Arrondissement

Les Sablés Marseillais Indus’3Days

Mardi 19 mai 2026 de 14h à 14h45.

Mardi 26 mai 2026 de 14h à 14h45.

Mardi 2 juin 2026 de 14h à 14h45. 12 rue de l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:00:00

fin : 2026-05-26 14:45:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02

Une histoire de famille recette héritage des grands-parents. De délicieux biscuits sablés, sucrés ou salés, inspirés de la recette héritage des grands-parents, boulangers-pâtissiers, créée il y a plus de 80 ans.

Une fabrication artisanale Tous les biscuits sont produits sur Marseille, dans le Panier, quartier emblématique.

Des formes uniques de coquillages et de sardine, conçues avec passion et amour à partir de moules, eux-même fabriqués sur-mesure.

Les Sablés Marseillais trouvent leurs inspirations dans le vaste univers de la mer et ils ne manqueront pas d’attraper dans leurs filets les gourmets !

L’atelier fabrique avec une matière première principalement BIO, en accord avec leurs valeurs et leur démarche du goût sain.



A découvrir pendant la visite

– Découverte de la fabrications des biscuits sucrés ou salés

– Dégustation personnalisée.

– Présentation des créations, qui évoluent au fil des saisons. .

12 rue de l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family story: grandparents’ heritage recipe. Delicious shortbread cookies, sweet or savoury, inspired by the heritage recipe of our grandparents, bakers and confectioners, created over 80 years ago.

L’événement Les Sablés Marseillais Indus’3Days Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille