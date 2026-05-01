Re-lighthouse Shareef Sarhan Quai de la Tourette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Re-lighthouse Shareef Sarhan

Du 16/05 au 23/05/2026, tous les jours. Quai de la Tourette J4 Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-16

Un phare au départ de Marseille, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Installation artistique



Lighthouse est une sculpture monumentale construite entre 2015 et 2016 par l’artiste palestinien Shareef Sarhan, sur le rond-point du Port de Gaza. Une œuvre lumineuse construite sur une base de recyclage de débris (de guerre) de Gaza. Lighthouse a été construit in-situ, intégrant la participation d’ingénieurs et de jeunes artistes gazaouis.

Après avoir illuminé cet espace public durant quelques années, l’œuvre a été détruite par un char israélien au début de la guerre en 2023.



Dans le cadre de sa résidence à la Cité des arts de la rue et accompagné des structures Lieux Publics, L’Échelle et les Ateliers Sud Side, Shareef Sarhan s’est fixé comme objectif de reconstruire Lighthouse.



Re-lighthouse est une installation artistique qui transcende les villes et les frontières. Un récit qui commence au port de Gaza, voyage jusqu’à Marseille avant de parcourir la France et l’Europe, et qui retournera s’installer à termes sur le port de Gaza. Il porte avec lui la mémoire collective d’une ville assiégée et un imaginaire artistique de résilience.



L’œuvre sera présentée à Marseille en mai 2026 pour l’ouverture de la Saison Méditerranée 2026, puis à Bordeaux fin septembre à l’invitation du FAB et par l’Atelline à Montpellier en octobre.





Artiste Shareef Sarhan

Accompagnement artistique L’Échelle

Production déléguée Lieux Publics avec le soutien du programme PAUSE, programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, porté par le Collège de France

Construction les Ateliers Sud Side



Coproduction Institut français, Ville de Marseille, Lieux Publics dans le cadre de Across Borders Pôle International pour les arts en espace public. .

Quai de la Tourette J4 Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com

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English :

A lighthouse from Marseilles, as part of the Mediterranean Season 2026

L’événement Re-lighthouse Shareef Sarhan Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille