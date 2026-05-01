Mères Méditerranées performance Mucem Marseille 2e Arrondissement
Mères Méditerranées performance Mucem Marseille 2e Arrondissement samedi 16 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Mères Méditerranées performance
Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 19h30 à 23h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-17 23:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Performance organisée dans le cadre de Saison Méditerranée
Artiste Mohamed El Khatib
On entend peu la voix des mères qui portent, élèvent, perdent, transmettent, protègent, rient, s’exilent, résistent. En Méditerranée, il y a une mer, mais surtout un chœur de mères, trop souvent relégué au silence.
L’idée n’est pas de représenter des femmes enfermées dans un archétype folklorique, mais de les inviter à prendre la parole, depuis leurs racines, dans leurs cuisines, au téléphone, au cimetière. Parler de leurs enfants, leurs pays, la mer comme horizon, danger ou souvenir.
Il s’agit de collecter des voix, des gestes, des luttes, des silences une Grecque chantant une berceuse, une Marocaine riant de son fils artiste , une Syrienne face à la mer qui a avalé trop de siens…
23 femmes de Marseille, issues des 23 pays du pourtour méditerranéen, prêteront corps et voix à cet espace. À la lisière de l’intime et du politique, ce chœur de femmes dessinera une cartographie affective de la Méditerranée, dans une performance monumentale mêlant scène, film et archives vivantes. .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Performance organized as part of Saison Méditerranée
Artist Mohamed El Khatib
L’événement Mères Méditerranées performance Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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