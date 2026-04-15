Blues de Méditerranée Les Trad’ Standards Latté Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Blues de Méditerranée Les Trad’ Standards

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Installé au coeur du Panier, le plus ancien quartier de Marseille, et à deux pas du Vieux-Port, Latté Club Events c’est quatre concepts pour se divertir, se régaler, partager, créer, et vivre des moments, différents…

Un duo de complicité qui revisite la musique populaire de Méditerranée. De la Grèce au Portugal avec la voix et les harmonies de Kalliroi au piano, l’inventivité rythmique et mélodique de Nicolas à la contrebasse.





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

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English :

Located in the heart of the Panier, the oldest district of Marseille, and just a stone’s throw from the Old Port, Latté Club Events is four concepts for entertaining, enjoying, sharing, creating, and experiencing different moments…

L’événement Blues de Méditerranée Les Trad’ Standards Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille