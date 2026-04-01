Quel littoral pour demain ? Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Quel littoral pour demain ?

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 9h à 17h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour les 72h de l’écologie, l’association Un Prétexte vous invite à plonger au cœur de la protection de la Méditerranée pendant deux jours à Cosquer Méditerranée !

Pour les 72h de l’écologie, l’association Un Prétexte vous invite à plonger au cœur de la protection de la Méditerranée pendant deux jours à Cosquer Méditerranée !



À propos

Entre stands interactifs, expositions, ateliers créatifs et animations pour les petits et grands, découvrez comment protéger notre mer, notre littoral et la biodiversité marine… tout en rencontrant les acteurs qui agissent au quotidien.



Retrouvez lors de ces deux jours

Parc National des Calanques FNE PACA Blue Odyssey Initiative Juste 2.0°C Aix-Marseille Université (MIO) Made in the River Ocean Academy Wings of the Ocean Planète Mer MerTerre Sauvage Méditerranée Recyclop Seablocks Terr’Elles Surfrider Foundation Tatsucolor Watch the Sea Université de Toulon Les Amis du Marégraphe Poésie in the City Mars’Impact



Retrouvez aussi un marché d’artisans.es aux créations inspirées par le monde marin, avec

Emiceram, TOMO upcycling, Comme une seconde vie, Nos P’tits Bonheurs, Mademoiselle Calo, Céline Lantez, Galinette, Cyl illustrations, L’atelier du Corail, LOOP, L’atelier Soun, Shirley Bahloul, Camille Charnay



N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous et à nous suivre sur instagram @unpretexte.marseille .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 72h de l’écologie, the association Un Prétexte invites you to plunge into the heart of Mediterranean protection for two days at Cosquer Méditerranée!

L’événement Quel littoral pour demain ? Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille