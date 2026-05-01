La Casa Flotante Musique Latino Américaine Latté Marseille 2e Arrondissement
La Casa Flotante Musique Latino Américaine Latté Marseille 2e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
La Casa Flotante Musique Latino Américaine
Samedi 9 mai 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Du boléro à la samba en passant par la cumbia et la salsa. La musique de La Casa Flotante crée des ponts entre les territoires et invite à la danse, à la célébration et à la découverte de la richesse et de la sensibilité de l’Amérique latine.
La Casa Flotante (La Maison Flottante), un projet musical franco-colombien basé à Marseille.
Entre cordillères, forêts tropicales et côtes, caribéennes, un répertoire latino-américain, dans un univers en mouvement où les rythmes voyagent et les cultures se rencontrent. Du boléro à la samba en passant par la cumbia et la salsa. La musique de La Casa Flotante crée des ponts entre les territoires et invite à la danse, à la célébration et à la découverte de la richesse et de la sensibilité de l’Amérique latine.
Andrea chant lead & basse
Aniousha: trompette & chœurs
François piano & chœurs
Tommy: congas & chœurs
Ivan batterie
Paf 10€
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Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !
Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .
Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com
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English :
From bolero and samba to cumbia and salsa. La Casa Flotante?s music builds bridges between territories, inviting us to dance, celebrate and discover the richness and sensibility of Latin America.
L’événement La Casa Flotante Musique Latino Américaine Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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