L’eau qui panse Bar à Café Les Lumières Marseille 2e Arrondissement
L’eau qui panse Bar à Café Les Lumières Marseille 2e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.
Marseille 2e Arrondissement
L’eau qui panse
Du 30/04 au 31/05/2026 tous les jours de 9h à 20h.
Inauguration à 18h. Bar à Café Les Lumières 34 Grand Rue Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30
L’eau qui panse exposition de l’artiste peintre Lunajey qui se déroulera au sein du bar à vin/ café de spécialité Les Lumières.Familles
Exposition
Lunajey réalise des peintures à l’acrylique sur toile. Elle tire son inspiration des éléments de la mer et explore à travers ses toiles les mouvements intérieurs de ses émotions et d’un monde onirique. Les Lumières représente le cadre idéal dû à son implication dans la vie de quartier et son souhait de réunir les cultures du mondes autour de mets et vins de qualité. .
Bar à Café Les Lumières 34 Grand Rue Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 69 98 contact@xn--leslumires-56a.fr
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English :
L’eau qui panse: an exhibition by painter Lunajey to be held in Les Lumières wine bar/speciality café.
L’événement L’eau qui panse Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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