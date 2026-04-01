L’eau qui panse Bar à Café Les Lumières Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

L’eau qui panse

Du 30/04 au 31/05/2026 tous les jours de 9h à 20h.

Inauguration à 18h. Bar à Café Les Lumières 34 Grand Rue Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’eau qui panse exposition de l’artiste peintre Lunajey qui se déroulera au sein du bar à vin/ café de spécialité Les Lumières.Familles

Exposition

Lunajey réalise des peintures à l’acrylique sur toile. Elle tire son inspiration des éléments de la mer et explore à travers ses toiles les mouvements intérieurs de ses émotions et d’un monde onirique. Les Lumières représente le cadre idéal dû à son implication dans la vie de quartier et son souhait de réunir les cultures du mondes autour de mets et vins de qualité. .

Bar à Café Les Lumières 34 Grand Rue Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 69 98 contact@xn--leslumires-56a.fr

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English :

L’eau qui panse: an exhibition by painter Lunajey to be held in Les Lumières wine bar/speciality café.

L’événement L’eau qui panse Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille